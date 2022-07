Faustgroß: Polizeieinsatz nach Spinnen-Sichtung

Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr rief eine 21-Jährige die Rettungsleitstelle an und teilte mit, dass sie in ihrer Wohnung in Neu-Ulm (D) eine faustgroße Spinne entdeckt habe und geflüchtet sei. Die junge Frau hatte sich daraufhin in einem Zimmer eingeschlossen, wo sie auf die Polizeistreife wartete, die von der Rettungsleitstelle ausgeschickt wurde.