Fahndung nach Mord: Verdächtiger „gewaltbereit“

Mohammad Chamseddin lebte gemeinsam mit seiner Mutter in der Wohnung in Leibnitz, wo auch die Leiche gefunden wurde. Er habe in engem Kontakt zur Familie gestanden, berichtete die Polizei. Seit dem Auffinden der Leichte fehle aber von dem 24-Jährigen jede Spur. Zuletzt könnte er sich in Graz aufgehalten haben.