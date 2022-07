„Es war jetzt Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen“

Graf: Schon. Aber insbesondere dann, wenn ich daran denke wie viel meine Eltern in mich investiert haben. Auf was sie alles verzichtet haben. Das war auch bei meinem Bruder Bernhard und meiner Schwester, die abseits des Sports Karriere gemacht hat, so. Sie haben für uns drei auf sehr viele Sachen verzichtet, um es uns zu ermöglichen, unsere Wege zu gehen. Insofern tut es mir in diese Richtung schon ein wenig leid. Mir persönlich geht es mit meiner Entscheidung besser. Es ist im Moment ein wenig komisch. Aber ich freue mich darauf, was jetzt auf mich zukommt.