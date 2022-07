Neuer Sound aus der Nassereither „Wildnis“

Paradise Limited kann nun unlimitiert kreativ sein

Im wahrsten Sinne des Wortes, denn man hat alle Segmente einer Musikproduktion nun in eigener Hand - unlimited sozusagen. Der neue Future-Pop-Sound erinnert an den Sound der 1980er Jahre, der Erfolg an jenen von „Wild Culture“: Über drei Mio. Streams in den internationalen Portalen. Die beiden Musikschaffenden komponierten in drei Monaten 45 Songs, fünf davon wurden bereits released, also veröffentlicht - und wieder ging`s durch die Decke. „Unser aktueller Hit ,Body Talk‘ fand sofort den Weg in die Charts“, weiß Fellier, der mit Brunhuber im „unfassbar aufwändigen Videodreh“ in eine fiktive Cyber-Welt Blut, Schweiß und Tränen vergoss. So wird übrigens auch ihr neues Album heißen, das im September erscheinen soll: „Blood, Sweat & Tears“.