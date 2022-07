Geeint zur Krimmler Super-Bahn

„In unseren Augen ist das absolut naturverträglich“

Mit maximal vier Stützen soll umweltschonend gebaut werden, es kaum Rodungen geben. „Das ist naturverträglich“, versichern Czerny und Leutgeb. Großes ökologisches Plus in ihren Augen: Man würde wohl bis zu 1000 Autos wie viele Busse an Spitzentagen von der acht Kilometer langen Gerlos Straße nach Hochkrimml wegbringen. Erwünschter Baustart: 2025.