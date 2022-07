Bürgermeister trat fleißig in die Pedale

1357 Kilometer gefahren

Der Waldviertler hatte schließlich die Nase vorne. 1357 Kilometer hat der Bürgermeister in vier Wochen auf dem Fahrrad abgespult. Das brachte ihm ein Radfahrtrikot sowie einen Baum für seine Gemeinde ein. Beides wurde nun am Wochenende von Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko übergeben. „Der Baum wird vor dem Kindergarten gepflanzt“, kündigt Schaden an.