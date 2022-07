Sanktionen: EU klagt über Falschinformationen

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht in europäischen Hauptstädten zunehmende Zweifel an der Sanktionspolitik gegen Russland. Es gebe eine große Debatte darüber, ob die Sanktionen wirksam seien und die EU mehr träfen als Russland - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) betonte am Montag indessen, es gehe nun um Nachschärfungen und das Stopfen von Schlupflöchern. Die EU-Staaten kündigen zudem 500 Millionen für weitere Waffen an die Ukraine an.