Moskau pokert: Gas-Export von Sanktionen abhängig

Turbine als Zankapfel

„Was den Betrieb der Gaspipeline in der Zukunft betrifft, so wird viel von unseren Partnern abhängen - sowohl in Bezug auf die Nachfrage nach Gas als auch in Bezug auf die Verhinderung negativer Auswirkungen unrechtmäßiger restriktiver Maßnahmen“, erklärte die Ministeriumssprecherin laut Agentur Interfax. Sie verwies dabei konkret auf eine in Kanada reparierte Turbine, bei der bis vor Kurzem unsicher war, ob diese aufgrund der Sanktionen gegen Russland ausgeliefert werden kann.