Dauerbaustelle: Wiener Mieterin (65) verzweifelt

Der Eigentümer schiebt hingegen offenbar Frau Z. die Schuld zu. Sie würde Termine immer wieder blockieren und Arbeiter nicht in ihre Wohnung lassen. „Stimmt nicht“, so die Wienerin. Es habe niemals Terminvorschläge gegeben, die Arbeiten hätten auch in wenigen Tagen erledigt werden können. Auf Verbesserungen warten Z. und ein weiterer Mieter also weiterhin vergeblich. Auch der Gang zur Schlichtungsstelle brachte (bisher) nichts.