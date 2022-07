Ländle-Teams bei legendärem Heimturnier am Podest

Das deutsche Team setzte sich am Ende mit 11:3 gegen die Lokalmatadoren durch. „Wir waren extrem motiviert, hier zu gewinnen, die Kulisse hier in Bregenz ist einmalig und die Veranstaltung war hervorragend organisiert. Für uns ist klar, wir kommen nächstes Jahr wieder zur Titelverteidigung“, resümierte Hamburg-Tormann Abel Müller, der zum besten Tormann des Turniers ausgezeichnet wurde. Den exzellenten zweiten Platz eroberte die SPG Bregenz/Dornbirn, die sich vor dem Heimpublikum äußerst kämpferisch präsentierte. Das Team um Kapitän Tobi Grabher schloss den ersten Tag als Gruppensieger ab. Die SPG Bregenz/Dornbirn blieb in allen vier Vorrundenspielen gegen München (7:3), Esslingen (6:4), Berlin-Neukölln (9:3) und Chemnitz (10:7) siegreich. „Das Niveau bei diesem Turnier war insgesamt sehr stark. Mit dem zweiten Platz hätten wir niemals gerechnet und sind daher super happy“, resümierte Grabher. Eine noch bessere Platzierung erreichten die Vorarlberger nur 2012, als sie sich den Sieg sicherten. Die Plätze drei und vier gingen an SV Cannstadt und SSV Esslingen. Der achtfache Rekordsieger des Bodenseecups, der WBC Tirol, musste sich dieses Mal mit Rang fünf begnügen. Die Mili-All-Stars um Kapitän Bernhard Hengl belegten Rang sieben unter zehn Teams. Zum MVP wurde Michael Hahn vom SV Poseidon Hamburg gekürt.