Bergbahn-Mitarbeiter bei Wartung tödlich verletzt

Dramatische Szenen ereigneten sich am Sonntagnachmittag in Mayrhofen im Zillertal! Kurz vor Betriebsschluss wurde ein Mitarbeiter (52) der Ahornbahn im Zuge von Wartungsarbeiten tödlich verletzt, für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Die in der Bergstation verbliebenen rund 430 Fahrgäste wurden mit Shuttletaxis ins Tal gebracht.