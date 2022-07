Jungbulle auf den Spuren von Didier Drogba

Mit dem besten Freund

Da ist es kein Wunder, dass der Neo-Bulle oft mit Nationalheld Didier Drogba verglichen wird. Auch wenn der ehemalige Chelsea-Stürmerstar einen ganz anderen Spielstil pflegte. Das Sturmtalent bleibt bescheiden: „Es ist natürlich eine Ehre, mit Didier Drogba verglichen zu werden. Bis ich auf seinem Niveau bin, ist es noch ein weiter Weg.“ Kommende Saison wird der Afrikaner sein Können bei Liefering präsentieren. Dort trifft er auf seinen alten Weggefährten und besten Freund Oumar Diakite. „Oumar und ich hatten jeden Tag Kontakt. Es ist schön, wenn man mit seinem besten Freund zusammenspielen kann. Wir haben noch so einiges vor“, so Konate, der davon träumt, einmal in der Premier League oder für Real Madrid zu spielen. Auch in Salzburg hat der Jungbulle bereits ambitionierte Ziele: „Ich will so viel Tore wie möglich erzielen und jede Trophäe holen.“