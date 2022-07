Hund „Seppl“ von Feuerwehr aus Drau gerettet

Die Besitzerin war am Freitagabend mit ihrem Berner Sennenhund „Seppl“ in Villach unterwegs, als ihr Vierbeiner im Bereich des Radweges plötzlich in die Drau stürzte. „Gegen 17.30 Uhr ging bei uns der Notruf ein. Wir rückten sofort mit mehreren Fahrzeugen und einem Feuerwehrboot aus“, heißt es seitens der HFW Villach.