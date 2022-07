Auto kollidiert mit Radfahrer: fünf Verletzte

Um kurz nach 17 Uhr fuhr ein 36-jähriger, in Deutschland wohnhafter PKW-Lenker auf der Moosmahdstraße in Dornbirn in Richtung Stadtmitte. Im Auto befanden sich noch drei weitere Personen, darunter zwei Kinder. Auf Höhe des „Hotel Andreas Hofer“ kam es aus bislang ungeklärten Gründen zur Kollision mit einem 27-jährigen Dornbirner, der auf seinem Fahrrad unterwegs war. In der Folge kam der Pkw von der Moosmahdstraße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne.