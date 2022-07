Betrunkener stiehlt Pizza-Auto und kracht in Mauer

Irrfahrt endet in einer Mauer

Eine halbe Stunde lang ging seine Irrfahrt gut, ehe er in Judendorf-Straßengel in die Hausmauer des Cafe Marianne krachte. Der Mann versuchte über einen Garten zu flüchten, konnte dort aber von Anrainern gestoppt werden, die durch den lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden waren.