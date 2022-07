Rolling Stones: Zeitloser Rock mit Friedensmessage

Übertroffen nur mehr von der wahren Sensation des Abends. Im Zugabenteil verfärbt sich die Stones-Zunge auf dem großen Videoscreen plötzlich in die ukrainischen Landesfarben blau und gelb und ein 15-köpfiger Jugendlichen-Chor aus Kiew entert die Bühne. Gemeinsam mit der Band intoniert man den Klassiker „You Can’t Always Get What You Want“ und breitet einen Mantel der Gemeinschaft und des Friedens über das Happel-Areal. Es ist ein kurzer und seltener Augenblick der Sanftheit in diesem scheppernden Mahlstrom des Rock’n’Roll, der alle Anwesenden bei aller Freude über das befreit Dargebotene nicht vergessen lässt, in welch prekärer und filigraner Lage wir uns auf dieser Welt befinden. Folgerichtig legen Jagger und Co. dann doch noch „(I Can‘t Get No) Satisfaction“ nach, um am Ende den aufgebauten Partyvibe wieder zu intensivieren. Das wäre ihnen in dieser Form aber auch mit jeder anderen Nummer gelungen.