Quallenalarm verdirbt Badesaison in der Adria

Seit Mitte Juni hat sich die Feuerqualle Pelagia noctiluca vor den Küsten Korsikas und der Côte d’Azur explosionsartig vermehrt. Und auch an Stränden an der Adria melden immer mehr Urlauber teils sehr schmerzhafte Begegnungen mit den Nesseltieren; so wie auch „Krone“-Leserreporter Jo F. Mit den Worten „Argloser Wiener in Jesolo von einer Qualle verletzt“, meldete er sich in der Redaktion und zeigte sogleich den schmerzhaft juckenden Ausschlag, mit dem sein Badegang geendet hatte.