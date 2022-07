Fehlurteil in Malcolm-X-Mord: Klage gegen New York

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Ermordung des schwarzen US-Bürgerrechtlers Malcolm X verklagt der zu Unrecht verurteilte Muhammad Aziz die Stadt New York auf Entschädigung in Millionenhöhe. Die Anwälte des heute 84-Jährigen reichten am Donnerstag Klage vor einem Bundesgericht ein, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Aziz verlangt nach Medienberichten 40 Millionen Dollar (knapp 40 Millionen Euro). Möglicherweise wird sich der Rechtsstreit Jahre hinziehen.