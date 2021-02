Nachkommen von Malcolm X belasten Polizei und FBI

Malcolm X war am 21. Februar 1965 während eines öffentlichen Auftritts im New Yorker Stadtteil Harlem von 21 Schüssen durchsiebt worden - drei Attentäter fassten dafür Haftstrafen aus. Bereits vor zehn Jahren äußerte ein Historiker den Verdacht, dass FBI und Polizei von den Anschlagsplänen gewusst, den Mord aber nicht verhindert hätten. Der Brief eines verstorbenen Polizisten unterstützt diese Theorie - darin wird behauptet, der Verfasser habe die Leibwächter des später Ermordeten in eine Falle gelockt.