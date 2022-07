„Pathfinder“: Neues zur Konsolenversion und 3. DLC

Bereits seit dem 2. September 2021 können sich PC-Gamer in „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ auf „einen epischen Kreuzzug gegen die Dämonenarmee von Deskari“ begeben, „um Worldwound von der Korrpution zu befreien“. Ab dem 29. September 2022 sollen nun auch Konsolenbesitzer in die Schlacht folgen können: Das Rollenspiel erscheint in physischer und digitaler Fassung für PlayStation und Xbox sowie als digitaler Download für Nintendo Switch.