Immer beliebter: Umsatz-Kick durch kalten Kaffee

Selbst café+co als Spezialist für Kaffeeautomaten in Betrieben und öffentlichen Gebäuden bietet zwei Eiskaffees in umweltfreundlicher Papp-Dose an. „Das ist die optimale Ergänzung in unseren Snack- und Kaltgetränkeautomaten. Wobei man sagen muss, dass das sehr abhängig von den Temperaturen ist – je höher, desto mehr Nachfrage“, weiß Geschäftsführer Fritz Kaltenegger.