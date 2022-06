Pandemie gab Anstoß: Konditorei röstet Kaffee

In der Stadt ist die Konditorei, die bereits in dritter Generation geführt wird, eine Institution. „Seit ich denken kann, gibt es ,den Harrer‘ mit seinen hervorragenden Mehlspeisen. Für viele gehört nach einem Stadtbummel ein Abstecher zum Harrer einfach dazu“, sagt Bürgermeisterin Claudia Schlager. Nicht nur das: „Mit zwölf Mitarbeitern ist Harrer ein wichtiger Arbeitgeber in der Stadt – und das schon seit einigen Jahrzehnten“, so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich.