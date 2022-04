Wenn der hohe Strompreis den Kaffee teurer macht

Nächstes Damoklesschwert

Doch in der Gastronomie ist es nicht nur der Strom alleine. Gestiegene Einkaufspreise, fällige Reparaturen, hohe Lohnkosten, so man überhaupt gutes Personal hat, seien, so Brenneis, eine Gefahr für die Branche: Laut seiner Kalkulation müsste er alle Getränkepreise um ca. 30 Cent und die Preise für Speisen um mindestens einen Euro erhöhen: „Das geht wohl kaum, wenn unsere Kunden in Kurzarbeit sind oder nicht mehr wissen, wie sie das Heizen oder die Grundnahrungsmittel bezahlen sollen.“ Von der Regierung fühlt er sich im Stich gelassen. Und als nächstes Damoklesschwert schwebt die Rechnung für die Gasheizung über dem Gastwirt