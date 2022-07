Starkes Plus bei Aufgriffen von Flüchtlingen

Schwierige Gefühlslage

Während also das subjektive Sicherheitsgefühl vieler Landesbürger nach Aufgriffen wie kürzlich auf der Westautobahn - 46 Flüchtlinge wurden, wie berichtet, am Dienstagabend bei Pyhra gestoppt - weiter sinkt, versichern die Behörden, alles im Griff zu haben: „Wenngleich derartige Aufgriffe wie jener in Pyhra außerhalb der Alltagserfahrung der Bevölkerung sind und verständlicherweise für Irritation sorgen, so muss eines klar festgehalten werden: Diese Personen sind Wirtschaftsflüchtlinge, die sich in Europa ein besseres Leben erhoffen.“