Flugpassagier rettete sich auf griechische Insel

Kampf gegen Flammen geht weiter

Der Waldbrand war am Mittwochmittag ausgebrochen und konnte bis dato nicht vollständig unter Kontrolle gebracht werden. In der Nacht auf Donnerstag dauerte der Kampf gegen die Flammen an. Mehrere Ortschaften auf Samos wurden vorsorglich evakuiert. Auf Samos und in vielen weiteren Gegenden Griechenlands kommt es wegen der Hitze und Trockenheit aktuell immer wieder zu Waldbränden. Erst am Donnerstagnachmittag tobte ein großes Feuer in der Nähe der Hafenstadt Alexandroupolis. Laut Bürgermeister Giannis Zamboukis wurden vorsorglich 18 Kinder aus einem SOS-Kinderdorf in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr schätzt, dass Waldbrände zunächst in Athen und Umgebung sowie auf den Inseln Kreta und Lesbos ausbrechen könnten.