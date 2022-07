Portugal kämpft gegen mehr als 200 Waldbrände

Feuerwehren, Zivilschutz und Polizei im Einsatz

Am schlimmsten war die Lage am Montag in Ourém und Pombal im Zentrum sowie in Ribeira da Pena im Norden des Landes. Dort wüteten die drei derzeit größten Waldbrände, berichtete der staatliche TV-Sender RTP. Insgesamt seien dort rund 1000 Angehörige der Feuerwehr, des Zivilschutzes und der Polizei im Einsatz. Mindestens 29 Menschen - darunter zwölf Feuerwehrleute - wurden verletzt.