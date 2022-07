Innsbruck Tourismus: Gericht hebt Wahl auf

Wie das Landesverwaltungsgericht am Donnerstag mitteilte, muss über die bis 1. November 2021 eingebrachten Vorschläge neuerlich abgestimmt werden. Zwingende Formerfordernisse beim Einbringen eines Wahlvorschlages seien nicht eingehalten worden, hieß es in der Entscheidung. So sei ein einer Stimmgruppe der Wahl zugrunde gelegter Wahlvorschlag an eine personalisierte E-Mail-Adresse eines Mitarbeiters der Abteilung Tourismus beim Amt der Tiroler Landesregierung knapp vor Ende der Einreichfrist übermittelt worden.