Irene (44) wollte noch einmal zu Guns N‘ Roses

Alle halfen mit

Und genau das ermöglichten ihr nun die ehrenamtlichen Wunscherfüller von Rollende Engel in Wels. „Die Tochter hat sich an ihrem 20. Geburtstag bei uns gemeldet. Sie fragte, ob wir einen Besuch des Konzerts in Wien (am Mittwoch Anm.) ermöglichen können“, erzählt „Engel“ Florian Aichhorn.