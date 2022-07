„Du spielst jetzt mit dem Dudelsack“

Kulturelle Erfahrungen

Die junge Frau lacht. „Damals hab ich mir gedacht, ok, mach ich’s halt. Ich hätte aber nicht geglaubt, dass ich so viel weitergehe.“ Denn Anna Binder verbrachte anschließend ein Jahr in Schottland. Dort wollte sie Land und Leute kennenlernen und erfahren, ob das, was sie sich selbst am Instrument beigebracht hatte, auch richtig war. In Schottland spielte sie auch in einer Band mit.