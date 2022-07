Mehr Unterstützung für hilfsbedürftige Frauen!

Die neue Initiative hat sich viel vorgenommen: „Konkret wird der Verein Projekte im Frauen- und Sozialhaus für Frauen und deren Kinder durchführen und die Interessen der beiden Einrichtungen in der Öffentlichkeit vertreten“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Gegründet wurde der Verein von Gabriele Arenberger, die nun auch den Vorsitz übernimmt. „Die Spenden, die gesammelt werden, gehen direkt zur Unterstützung an die zwei Institutionen weiter“, teilt sie mit. Beide Häuser sollen soweit wie möglich unterstützt werden, damit der Bestand gewahrt bleibt. Der neue Verein werde laut Arenberger zudem die politische Vertretung der betreuten Personen in diesen zwei Sozialeinrichtungen sein.