Ein ferngesteuerter Helfer bei heiklen Einsätzen

Die sperrige Bezeichnung „Löschunterstützungsfahrzeug“ passt überhaupt nicht zu diesem flotten Flitzer, der fortan LUF 60 genannt wird. Zwei Stück wurden vom Burgenländischen Landesfeuerwehrverband angeschafft. Eines ist in der Stadtgemeinde Neufeld an der Leitha stationiert, das andere bei der Wehr in Rudersdorf. Die Finanzierung hat das Land übernommen.