Sind 19 Grad im Büro zu kalt?

Die EU plant angesichts der drohenden Gaskrise für den Ernstfall im Herbst. Der Entwurf sieht vor, dass öffentliche Gebäude, Büros und kommerzielle Gebäude ab Herbst bis maximal 19 Grad beheizt werden sollen. Es bestehe mittlerweile ein erhebliches Risiko, dass Russland nach der Wartung der Gas-Pipeline Nordstream 1 in diesem Jahr die Gaslieferungen nach Europa stoppt. Auch Haushalte werden aufgerufen zu sparen, haben aber Priorität beim Heizen. Was denken Sie - fühlen Sie sich bei 19 Grad im Büro in der kalten Jahreszeit wohl? Wie sparen Sie zu Hause beim Gasverbrauch? Teilen Sie Ihre Meinung gerne in den Kommentaren!