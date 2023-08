32-Stunden-Woche: Schafft das der Arbeitsmarkt?

Die 32-Stunden-Woche aus Bablers Handbuch „Marx für Einsteiger“ ist für die Privatwirtschaft wohl ein handfester Unsinn. Betroffen wären die Betriebe und erst recht die Konsumenten. Soll beispielsweise der Dachdecker am Donnerstag die Arbeiten stoppen, weil sein Stundenpensum erfüllt ist - obwohl ein Regen droht? Aber wie verhält es sich in Ihrer Branche? Sehen Sie eine Reduktion der Arbeitszeit als sinnvoll oder eher problematisch an? Teilen Sie Ihre Ansichten in den Kommentaren mit unserer Community, wir freuen uns auf eine interessante Diskussion!