Flüchtlinge tot: Schüler als Schlepper vor Gericht

Zynischer Vergleich der Verteidigung

Trotz Hilferufen will der 19-jährige Fahrer von den menschenunwürdigen Zuständen nichts mitbekommen haben: „Er hat nicht gewusst, dass akute Lebensgefahr besteht“, so seine Verteidigung. Beim Einladen der Flüchtlinge will er nicht dabei gewesen sein. Er habe mit maximal 17 Leuten gerechnet und einer viel kürzeren Fahrtzeit: „Er hat auch kein Wasser oder Essen mitgehabt. Er hatte auch furchtbaren Hunger“, so der zynische Versuch der Verteidigung, die Mordanklage zu entkräften.