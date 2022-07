Schlepper: Deutliche Zunahme, dreistere Methoden

Die Schleppermethoden werden dabei aktuell immer dreister - zuletzt waren Personen in Lkw aufgefunden worden, die in die seitlich gelegenen Tanks einsteigen mussten, der Deckel wurde dann draufgesetzt und von außen verschraubt. „Die Flüchtlinge haben keine Chance, aus eigener Kraft aus diesen Tanks wieder herauszukommen. Steht der Lkw tagelang oder werden die Flüchtlinge vergessen, besteht sofort Lebensgefahr“, so Tatzgern.