Vorwürfe nach Tod von Berufsschüler bei Ausflug

Der 22-Jährige war am 30. Juni in der Mittagshitze zusammengebrochen, laut der Wiener Berufsrettung hatte er einen Herz-Kreislauf-Stillstand und war noch an Ort und Stelle verstorben. Die Berufsschulgruppe absolvierte ein Schnuppertraining bei den Vienna Vikings. An diesem Tag soll es 35 Grad Celsius und kaum schattige Plätze für Pausen gegeben haben.