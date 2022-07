Prachtbau in Enzenkirchen muss abgerissen werden

Haupthaus wurde um 5,5 Meter verschoben

Ob Teile des Bauwerks irrtümlich oder absichtlich ins Grünland gestellt wurde, darauf kommt es in so einem baupolizeilichen Verfahren nicht an. Von Irrtum kann im gegenständlichen Fall eh keine Rede sein, wenn man die Lagebeschreibung im Gerichtsurteil liest: „Das Wohnhaus wurde entgegen dem baubehördlich bewilligten Einreichplan horizontal in Richtung Nordosten um ca. 5,50 m verschoben und zum Teil auf dem Grundstück Nr. x der KG E (Grünland) errichtet.“ Gleiches gilt für die errichtete Doppelgarage. Weitere Bauwerke wurden dort ebenfalls teils im Grünland errichtet, so etwa der Pool. Und daran gibt es keinerlei Zweifel - auch wenn das Ehepaar eingewendet hatte, es bedürfe erst einer genauen Ermittlung der Lage der Bauten.