Dominic Thiem gegen Bautista Agut - heute LIVE

Nach seinem ersten Sieg auf ATP-Tour-Level seit 14 Monaten, einem knappen Dreisatz-Erfolg über den Finnen Emil Ruusuvuori, misst sich Dominic Thiem am heutigen Donnerstag in Baastad erstmals seit seinem Comeback mit einem Top-20-Spieler. Gegen den Spanier Roberto Bautista Agut hatte Thiem schon vor seiner Handgelenksverletzung keine gute Bilanz: Lediglich einen Sieg in bisher fünf Duellen hat Österreichs Tennis-Star gefeiert. Mit dem Live-Ticker von sportkrone.at sind Sie HIER gegen 11 Uhr hautnah mit dabei!