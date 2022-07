Vertrauen in österreichische Politik ist gering

Das Vertrauen der Bevölkerung in die österreichische Politik ist gering. Unser Land lag in einer neuen Umfrage mit 24,31 Prozent des Vertrauens in die Politik bei Frauen und 27,40 Prozent bei Männern unter dem Schnitt der OECD (41,32 Prozent Frauen, 44 Prozent Männer). Zum Vergleich: Finnland und Norwegen erzielten über 60 Prozent.