Teuerungen treffen alle: Bleiben Näpfe bald leer?

Viele Tiere landen dann auf der Straße

Fallen dann auch noch Tierarztkosten an, müssen sich viele Tierfreunde mitunter die Frage stellen: „Selbst etwas essen oder zum Wohl des Lieblings darauf verzichten?“ Viele entschieden sich in den vergangenen Wochen anscheinend gegen die Vierbeiner. Denn die heimischen Tierheime sind voll mit ausgesetzten Hunden, Katzen und anderen einstigen Lieblingen. Und der Höhepunkt dürfte noch nicht erreicht sein. Auch die „Krone“-Tierecke unterstützt übrigens in Not geratene Wiener und deren Vierbeiner mit Futter und bei Tierarztkosten.