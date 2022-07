Jüdischer Friedhof in Graz wurde neu eröffnet

1865 wurde die erste Person hier begraben. Bis heute ist der jüdische Friedhof in Graz der größte außerhalb von Wien und nur einer von sechs jüdischen, regelmäßig belegten Friedhöfen in Österreich. Nun erstrahlt dieser Ort des Erinnerns in einem neuen Glanz: „Die Grabsteine wurden wieder aufgestellt, das Gras gemäht und das Unkraut gejätet“, fasst Elie Rosen, Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz, zusammen. „Die Totenruhe ist im Judentum heilig, der Erhalt der Friedhöfe ist unsere Pflicht.“