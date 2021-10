Attacke vor Grazer Synagoge: Drei Jahre Haft

„Fanatische, paranoide Persönlichkeitsstörung“

In U-Haft attackierte er mehrmals Wärter, auf einen drosch er mit einem Besenstil ein und brach ihm den Arm. Eine „fanatische, paranoide Persönlichkeitsstörung“ attestierte der psychiatrische Gutachter Manfred Walzl. Er sei in seiner radikalen Denkweise so verfestigt, dass er ohne umfassende Psychotherapie weiterhin zu Gewalttaten neigen würde – deshalb Einweisung zu drei Jahren Haft, nicht rechtskräftig.