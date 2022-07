Warum Österreich bei Gleitschirm-Produktion führt

Die Firmen AirG, Airdesign, Nova oder Phi und deren erstklassige Produkte kennt vermutlich jeder Gleitschirmflieger der Welt. Als Weltmarktführer bei Paragleitern gilt das Schweizer Unternehmen Advance, an dessen Firmenerfolg jedoch auch einige Österreicher mitverantwortlich waren und sind, wie auch beim deutschen Hersteller Skywalk und so manchen anderen Unternehmen. Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Gleitschirm-Konstrukteure und Hersteller ist der innovative Tiroler Hannes Papesh mit seiner Marke Phi. „Das Paragleiten ist prinzipiell in der französischen Schweiz und in Frankreich rund um den Mont Blanc entstanden. 1986 war ich Anfang 20 und habe mit dem Fliegen und relativ schnell auch mit dem Konstruieren von Gleitschirmen begonnen“, so der Tiroler im Gespräch mit der „Bergkrone“. Bereits 1988 baute der Techniker den Comet CX, damals der beste Paragleiter überhaupt, der die Gleitschirm-Szene bisher am meisten beeinflusst hat. Die Segel der Prototypen wurden damals noch mit der Nähmaschine von Hannes Mutter miteinander verbunden. 1989 gründete der begeisterte Flieger die Firma Nova in Terfens im Tiroler Inntal, für die er insgesamt 25 Jahre lang gearbeitet hat.