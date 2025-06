Liebliche Hochwildalm in den Kitzbüheler Alpen

Im Anschluss an eine weitere Routenteilung zweigt im Bereich einer Rechtskehre links der Steig vom Fahrweg ab. Darauf wandern wir in den Wiesen nach oben, da und dort wird der Weg überquert. Die Route führt bald zur nicht bewirteten Wildalm, zwischen deren Gebäuden geht es bezeichnet auf dem Fahrweg in den Almwiesen empor.