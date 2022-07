Wasserqualität in Seen und Flussbädern ist top

Große Mehrheit „ausgezeichnet“

Die jüngste Untersuchung fand Ende Mai statt, und sie versieht 73 Badestellen mit dem Prädikat „ausgezeichnet“; elf Badeplätze werden als „gut“ bewertet, an diesen wurde eine geringe Keimbelastung nachgewiesen. In dieser Gruppe sticht die Häufung von Flüssen hervor. So weisen etwa die Krems in Neuhofen beim Wehr, die Steyrer Au in Unterhimmel oder auch die Große Mühl im Freibad Aigen leichte Belastungen durch das Kolibakterium auf – siehe Grafik.

Auch der Hallstättersee in Hallstatt, der Offensee bei Ebensee oder der Mühlheimer Badesee im Innviertel bekommen in der Studie nur ein „Gut“.