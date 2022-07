Bis zu 44 Grad: Spanier stöhnen unter Hitzewelle

42 Grad in Madrid erwartet

In den Städten suchten die Menschen bereits am frühen Vormittag in Brunnen, Eisdielen und vollklimatisierten Einkaufszentren Zuflucht vor der Hitze. In Madrid zum Beispiel soll die Quecksilbersäule am Dienstag auf 39 Grad, am Mittwoch auf 41 und am Donnerstag sogar auf 42 Grad klettern.