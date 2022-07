Russische Behörden melden ersten Affenpocken-Fall

Europa ist am stärksten betroffen

Der junge Mann hatte zuvor eine Reise durch Europa unternommen - der Kontinent, der weltweit am stärksten von der aktuellen Welle betroffen ist. Dazu zählen vor allem Deutschland, Großbritannien und Spanien mit jeweils mehr als 1000 Fällen. In Österreich wurden seit Beginn 62 Fälle gemeldet. In einigen west- und afrikanischen Ländern sind Affenpocken bereits seit Langem verbreitet.