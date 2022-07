Freier Eintritt für junge Forscher und Kunstfans

Die Ferien sind da - und gegen aufkommende Langeweile hat das Universalmuseum Joanneum einige Angebote in petto. Im Rahmen der „Sommerwochen“ können junge Künstler in der Neuen Galerie verschiedene Maltechniken ausprobieren, den „Bauch“ des Kunsthauses erforschen, den Beruf des Archäologen im Schloss Eggenberg ausprobieren. Auch Nachwuchsforschern wird einiges geboten: Im CoSA kann man zwischen realer und virtueller Welt Wissenschafts-Abenteuer erleben, im Naturkundemuseum den Spuren seltener Tiere folgen und im Jagd- und Landwirtschaftsmuseum in Stainz die Herkunft unserer Lebensmitteln erkunden.