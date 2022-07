Linzer Pflasterspektakel wieder in voller Größe!

„Wir haben aus unseren Erfahrungen im letzten Jahr das Beste mitgenommen“, so Festivalleiterin Kathrin Böhm: „Ruhigere Plätze mit Sitzgelegenheiten kamen beim Publikum sehr gut an.“ Daher bietet man heuer acht Spektakel-Oasen an, etwa im Kunstuni-Innenhof oder im Arkadenhof des Landhauses, etwas weg vom Festivaltrubel. Außerdem neu wird, dass das Spektakelzelt und das von der „Krone“ präsentierte Kinderspektakel in Urfahr gemeinsam mit dem AEC Deck und den dortigen beliebten Feuershows ein neues Zentrum des Geschehens bilden.