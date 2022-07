Geflüchtete Ukrainerin: „Ich kann wieder gehen!“

„Danke“, flüstert die Patientin immer wieder bei den Visiten ihrer „Schutzengel in Weiß“. Der Leidensweg der Patientin rührt zu Tränen. Die Ukrainerin hatte bereits einen Termin in einer Klinik in ihrer Heimat. Doch sie musste flüchten und litt so große Schmerzen, dass sie sich nur noch im Rollstuhl fortbewegen konnte.